虛擬貨幣市場上周出現劇烈震盪，比特幣一度跌破1.8萬美元，讓不少投資人損失慘重，數據顯示，比特幣投資者3天損失超過73億美元（約新台幣2170億）就連部分長期投資人都開始拋售比特幣，市場情緒相當不安。

區塊鏈數據分析機構Glassnode發布報告指出，比特幣投資3天就虧損超過73億美元，有些投資者是在比特幣高峰6.9萬美元買入，但在1.8萬美元左右的底部價格賣出，整整虧損達75%。

此外，這一次比特幣的崩跌不僅影響短期持有者與礦工，就連持有比特幣長達1年以上的長期投資者，其信心也受到影響，數據顯示，當比特幣價格跌到2.3萬美元以下後，長期投資者拋售17.8萬顆的比特幣，平均每天賣出4萬顆左右的比特幣。

Glassnode認為，比特幣在去年底創下6.9萬美元的新高價後，已歷經兩次的下修，最近一次則是上周出現大量去槓桿化的狀況，目前比特幣的投資都處在相當痛苦的狀態，接下來市場可能會開始關注數周或數個月的狀態，是否仍會出現賣壓。