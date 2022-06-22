小客車違規左轉撞車 5騎士也被波及

桃園市蘆竹區中正北路與南竹路口21日18時1分發生一起交通事故，李姓男子駕駛的小客車違規闖越路口紅燈，與曾姓男子駕駛的車輛發生碰撞，曾男的車失控衝向路口機車停等區撞倒5輛機車，其中包括1名執勤員警。

蘆竹警分局表示，41歲李姓男子於21日18時許駕駛小客車，由中正北路闖紅燈左轉南竹路，與對向直行中正北路往桃園方向，由25歲曾姓男子所駕的小客車發生碰撞，曾男的車輛失控撞擊旁邊待轉5輛機車，其中南竹派出所1名當時正在停等區內停等紅燈的執勤員警也受到波及。

警方說，交通分隊員警到場雙方酒測均為0，全案依規定處理，而5名機車騎士受到擦挫輕傷，受波及的員警因傷勢輕微，未前往醫院診療，分局獲報後也於第一時間向該名員警表達關心慰問，目前該名員警狀況良好，工作生活也未受影響。

警方呼籲，汽車駕駛人應遵守交通號誌左轉及注意車前狀況，駕車要遵守路口號誌、標誌指示，切勿因一時貪快，而造成意外發生。