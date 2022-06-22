大園警方聯合向俄方、衛生單位將男子強制送醫。（大園分局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區一名患有躁鬱症的58歲男子，近日舊疾復發，常到住家附近的超商咆哮，嚴重影響店家營運，警方昨下午獲報後，會同衛生所與消防人員，將其強制送醫。

大園警分局指出，該名男子近一週來時常到轄內一間超商無故咆哮，讓店員心生恐懼，顧客見狀也嚇到紛紛閃避，令店家不堪其擾，員警多次獲報到場，但他都裝作若無其事還配合離開，為防制此情形繼續發生，警方向衛生單位請益該如何處置。

昨日傍晚4時許，男子又在超商叫囂，員警獲報到場後，男子立刻跑回家躲藏，警方隨即聯絡觀音衛生所、觀音消防分隊人員，前往其住處，衛生所人員就現場精神病患護送就醫疑義協助判斷，隨後由警消護送將其強制送醫。

附近居民表示，該男子為獨居，患有躁鬱症20多年，長期服藥控制，但近期不知為何舊疾復發，常在社區大吵大鬧，居民都相當無奈，對於這次警消結合衛生單位，積極將其強制送醫，還給社區安寧，深表感謝。