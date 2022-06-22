詠業(6792)股東會通過每股配息5.5元，詠業獨家推出可應用於如車用Keyless系統與車輛尋車定位系統等UWB微型晶片天線，並已經獲得數家電動車廠小量試產訂單，預計最快今年第4季將有營收貢獻；在公司宣布實施庫藏股激勵下，詠業今天盤中股價逆勢漲停。

詠業今天舉行股東會，會中承認110年度營業報告書及財務報表，110年合併營業收入約17.06億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為2.91億元，每股盈餘為6.6元，並通過每股配發現金股息5.5元。

詠業科技在GPS衛星導航天線領域耕耘多年，目前具有發明專利的高精準定位天線，已由多家車廠供應商評估認證測試中，預期明年應可陸續獲得認證，並普及於車用衛星定位系統領域；在微型天線領域發展上，詠業獨家推出可應用於如車用Keyless系統與車輛尋車定位系統等UWB微型晶片天線，並已經獲得數家電動車廠小量試產訂單，預計最快今年第4季將有營收貢獻。

在壓電超音波傳感器產品方面，未來將著重於新產品如智慧水中浮標、液位傳感器及流量計的開發與應用，而氣體流量計隨著全球智慧燃氣表的需求快速增加，其成長動能可期。

在低軌道衛星方面，詠業布局於低軌道衛星地面接收站與5G毫米波通訊的天線模組，今年並與工業技術研究院合作開發LTCC製程技術設計的4*4相位陣列天線模組，此技術較現今商業化的產品具有較佳的散熱效果與微波特性，並將進而以此技術參與衛星發展計畫。

詠業科技111年第1季稅後盈餘為7814萬元，年成長39.17%，每股盈餘為1.63元；累計前5月合併營收為7.05億元，年增6.82%。

詠業表示，第2季受疫情及華東封控對供應鏈之影響較大，且部分客戶因關鍵零組件缺料及長短料影響，導致出貨排程延後，不過公司仍將隨時掌握客戶狀況並調整產能至最佳狀態，期望將影響降至最低，並持續觀注未來景氣變化，調整因應對策；公司核心競爭力及營收成長趨勢不變，公司也將擴充瓶頸設備產能，滿足未來成長需求。

詠業董事會決議自6月22日到8月19日實施庫藏股，預計買回自家股票1000張，買回區間價格70元到150元，激勵今天盤中股價逆勢漲停。