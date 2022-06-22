警政署長陳家欽申請提前退休，遺缺傳將由高雄市警察局長黃明昭接任，但後者今指未獲告知。立委葉毓蘭分析，或許真如外傳蘇本身可能人事異動，須在卸任閣揆前把最賞識的黃拔擢到中央。

葉毓蘭表示，陳家欽申請提前退休，說是要方便層峰作業，讓新任警政署長有時間準備年底選舉治安，但陳要到明年7月才屆齡，應有時間做完年底九合一選舉治安勤務，再好整以暇交棒。

葉毓蘭說，陳家欽接任警政署長後，沒辦法像過去國民黨執政時，署長可專業、中立決定人事，要被各派系置肘；相關問題常浮出檯面。