全球通膨飆升引發的「不滿之夏」蔓延歐洲，瑞恩航空和易捷航空等廉航的西班牙和法國員工今天宣布發起新罷工，表達他們對工作條件不周的抗議。

代表瑞恩航空（Ryanair）比利時、法國、義大利、葡萄牙和西班牙機組人員的工會呼籲本週末舉行罷工；而易捷航空（EasyJet）的西班牙機組人員7月將罷工9天。

瑞恩航空的法國航空從業人員工會（SNPNC）代表穆格斯（Damien Mourgues）說，瑞恩航空不尊重員工休息時間的法律規定。工會也呼籲調高機組人員薪資，因為他們目前領取的仍是最低工資。

機組人員將於25和26日罷工。

本月12日至13日的罷工行動促使瑞恩航空取消大約40架法國航班，約占總數的1/4。

瑞恩航空的競爭對手易捷航空在巴塞隆納（Barcelona）、馬拉加（Malaga）和帕爾馬（Palma de Mallorca）機場的機組人員7月也將展開9天的罷工。

工會今天表示，易捷航空的西班牙機組人員基本薪資為每月950歐元（約新台幣3萬元），是易捷在歐洲據點的最低工資。

易捷航空發言人說：「如果罷工活動持續進行，我們的航程計畫料將受到一些干擾，但我們想向乘客保證，我們將盡一切可能把任何干擾降到最低程度。」