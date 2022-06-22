兩名美國公民在為烏克蘭抵禦俄羅斯入侵時遭到俘虜，克里姆林宮暗指這兩人可能面臨死刑，美方今天稱這番發言「令人震驚」。

法新社報導，克里姆林宮發言人說，這兩名男子不受關於對待戰俘的「日內瓦公約」（Geneva Conventions）保護後，白宮發言人柯比（John Kirby）向記者表示：「俄羅斯的官員竟然暗示在烏克蘭的兩名美國公民將面臨死刑，著實令人震驚。」

白宮的外交政策發言人柯比說，克里姆林宮發表的這番言論，已經算是最不魯莽了。

他說：「無論他們是否是認真的，即這可能是這兩人將面臨的下場，且他們可以對在烏克蘭作戰的兩名美國人判處死刑，或者他們純粹認為一個主要強權這麼做、公開談論這麼做是負責任的行為，不論如何，都同樣令人擔憂。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天說，俄羅斯當局沒有向美國提供關於這兩名在烏克蘭被捕公民下落的額外細節。

普萊斯告訴記者，美國正尋求各個管道與機會以瞭解更多資訊，並對有家人在烏克蘭失蹤的家庭提供支持。

路透社報導，克里姆林宮今天表示不清楚在烏東作戰時遭逮捕的兩名美國人的下落，但他們是僱傭兵，可能將在俄羅斯支持的分離領土面臨死刑。

39歲來自美國阿拉巴馬州的德瑞克（Alexander Drueke）與27歲的黃安迪（Andy Huynh, 音譯）這個月在哈爾科夫（Kharkiv）附近作戰時失蹤。俄羅斯國營媒體之後公布這兩人的訪談影片，稱他們遭俄羅斯支持的部隊俘虜。

國際傳真社（Interfax）引述身分不明的消息人士說法報導，這兩名男子當時人在烏克蘭東部分離主義分子自行宣布成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）。

英國人平納（Shaun Pinner）、艾斯林（Aiden Aslin）和摩洛哥公民沙德旺（Brahim Saadoun）在與烏克蘭軍隊並肩作戰時遭俘，本月被頓內茨克人民共和國的法院判處死刑。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）與記者通話時說，莫斯科無法排除這兩名遭到逮捕的美國男子若在分離主義地區受審，也可能被判處死刑的可能性。

雖然俄羅斯不會執行死刑，但頓內茨克人民共和國與盧甘斯克人民共和國的法令全書上寫有死刑；這兩個共和國的獨立地位僅獲莫斯科承認。

培斯科夫說：「我們在談的是威脅到我們軍人性命的僱傭兵。他們威脅到的不只是我們的性命，還有頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國軍人的生命。」

克里姆林宮表示，身為「僱傭兵」，這兩名男子不受日內瓦公約保護。日內瓦公約概述了對待戰俘的方式。

美國國務院高級官員被問到培斯科夫的言論時，他告訴記者：「我們顯然非常不同意這種看法，我們已向俄羅斯政府清楚表明立場。」

詢及這兩名美國人是否可能在頓內茨克人民共和國受審並面臨死刑時，培斯科夫說：「我們無法排除任何可能性，因為這是法院該做出的判決。我們從未對判決發表看法，也無權干預法院判決。」

路透社無法立即證實國際傳真社關於這兩名美國人下落的報導。頓內茨克人民共和國發言人婉拒立即發表評論。

這兩名遭逮捕美國人的親戚說，他們不是僱傭兵，他們是4月前往烏克蘭擔任志願兵，協助抵禦俄軍。

德瑞克的母親羅以士（Lois）說：「艾力克（Alex，德瑞克名）沒有軍事能力。他是以受過軍事訓練的平民身分前往。」

黃安迪與德瑞克上一次跟家人聯繫是在6月8日，當時他們表示將參與一場任務，會有一、兩天無法聯繫，但後來他們並沒有回到基地，大家擔憂他們恐怕已遭俘。他們的家人說，之後發現這兩名男子人在哈爾科夫地區。