「台美21世紀貿易倡議」將於本月底登場，台灣美國商會雖肯定此倡議，但是也重申締結雙邊貿易協定仍是鞏固台美雙方貿易關係最重要的一步。商會呼籲拜登政府啟動雙邊貿易協定的磋商，也鼓勵美國國會通過立法，要求行政部門今年應就貿易協議展開談判。

台灣美國商會今天發布《2022台灣白皮書》。美商會指出，近年來，台美雙邊貿易協定逐漸受到美國兩黨的支持，儘管華府持續拒絕擴大開放美國市場，轉而聚焦「印太經濟架構」等非傳統機制，這對台灣追求貿易之路是障礙、也是機會。

美商會認為，台灣必須再接再厲，證明自己是優異的貿易夥伴，並表達願意接受必要條件，善用台灣再就業與環境政策的亮眼成績，化解美國隊雙方貿易自由化的疑慮，

建請蔡英文政府立即將此事列為第一要務。

白皮書也建議台美展開雙邊供應鏈協定的談判。美商會副會長吳王小珍指出，美國已與日韓籌組半導體聯盟，但若沒有台灣這個全球半導體翹楚加入，其實並不完整，美商會會員在台分公司也希望台美能在半導體方面取得雙贏，並形成共生的生態系。