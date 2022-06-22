今天在大聯盟場上道奇以8：2擊退紅人，目前以41勝25敗排在國聯西區龍頭，此戰他們派出賽前8勝0敗自責分率1.42的岡索林(Tony Gonsolin)掛帥先發，但岡索林前兩局遇到亂流失掉2分，好在隨即回穩，加上打線力挺，最後他成功拿下第9勝，雖然自責分率上升到1.58，仍暫居勝投王、國聯自責分率王。

道奇本季意外獲得兩名超強戰力先發，岡索林和泰勒安德森(Tyler Anderson)雙雙取得8勝0敗完美戰績，現在就看誰能延續不敗金身。今天岡索林率先上陣，無奈首局就被紅人二壘手印迪亞(Jonathan India)敲出陽春炮，這是對方本季首轟，接著2局又挨了外野手艾爾莫拉(Albert Almora Jr.)陽春炮，痛失2分。

不過岡索林在3到5局找回強投身手，過程中只丟出1保送，沒有被敲任何安打，功成身退，此戰總計投5局被敲3安打(2轟)失2分，有4次三振1次保送，投球內容其實還不錯，加上3、4局打線幫忙打下2分，岡索林退場時球隊以4：2領先，讓他成為勝投候選人。

Like Joe Davis said, Freddie Freeman is heating up for Atlanta. pic.twitter.com/55ujlGYR2X — Dodger Blue (@DodgerBlue1958) June 22, 2022

8局打線幫岡索林打下江山，一共灌進4分，強棒弗里曼(Freddie Freeman)揮出三壘安打掃下3分，隨後威爾史密斯(Will Smith)高飛犧牲打將弗里曼送回本壘，取得8：2絕對領先優勢。到9局下因為分差仍在6分，道奇派出前賽揚獎投手普萊斯(David Price)關門，他成功守住，本季出賽15場自責分率是4.02。