芬格國際旗下日式幻想三國放置卡牌RPG手遊《幻想名將傳》，今（22）日正式推出改版內容，新增四位極品名將角色，分別是魏國名將「司馬懿」、蜀國名將「諸葛果」、吳國名將「陸遜」和群雄名將「賈詡」。想要進一步增強隊伍實力的玩家不妨繼續參閱以下內容。

四大極品名將，主宰全新三國

魏國的謀士名將「司馬懿」技能怒氣積攢速率非常快，上場後可以支持高頻率地持續輸出。

敵方武將陣亡後「司馬懿」會回怒且提升怒氣傷害，每回合結束後也會回復自身怒氣250點。在擁有神兵『天狼羽』或者升星的情況下，釋放怒氣技能時，若怒氣高於敵方武將則會進一步提升傷害，怒氣技能後有概率追加一次不消耗怒氣的怒氣技能，高強度的收割能力可不容小覷。

技能介紹：

① 普攻『裁決』：對敵方前排造成160%法術傷害。

② 技能『深淵咆哮』：對敵方全體造成200%法術傷害，釋放怒氣技能前，自身怒氣每比目標多250點，則傷害提升15%，最多提升45%。

魏國名將「 司馬懿」

「諸葛果」屬於方士定位，除了擁有最大程度的驅散、無敵、恢復效果的輔助效益，也擁有不低的傷害輸出。

可以通過怒氣技能驅散敵方增益狀態，並給己方生命最少的2名武將添加無敵盾，且「諸葛果」在場時己方武將每次行動，有概率驅散1名武將所有負面狀態。在擁有神兵『七星靈木』的情況下，每次怒氣技能後恢復己方生命最低武將30%生命上限血量。

技能介紹：

① 普攻『仙術·鎮』：對敵方後排單體造成190%法術傷害。

② 技能『仙術·歸元』：對敵方後排造成215%法術傷害，60%概率驅散目標所有增益狀態。

身為名將的「陸遜」，與其他武將最大的不同，是當其在場時可以極大的提高己方造成的灼燒傷害以及灼燒效率，且怒氣技能可以瞬間引爆敵方身上所有的灼燒效果，造成巨大傷害。

蜀國名將「諸葛果」

「陸遜」的灼燒技能無論對單體還是對群體都可以說是非常優秀，在傷害輸出上可謂是吳國天花板，擁有神兵『至尊王令』或者升星的情況下，【灼燒】效果提升至100%命中率甚至傷害再提高20%，專注吳國隊伍培養的玩家不妨考慮收集培養。

技能介紹：

① 普攻『禦火令』：對敵方單體造成180%法術傷害，並有80%概率附加【灼燒】效果，持續1回合。

② 技能『業火連營』：對敵方全體目標造成215%法術傷害，引爆目標身上的所有【灼燒】狀態，造成原傷害的110%傷害。

吳國名將「陸遜」

走毒傷路線的玩家絕不能錯過的極品名將「賈詡」，不僅可以通過怒氣技能對敵方全體施加中毒狀態，且「賈詡」在場時可突破對敵方施加的中毒層數上限4層，當自身施加的【中毒】效果被移除時，還能回復自身怒氣及10%生命上限。

在神兵『蠱毒劍』的加持下，賈詡的中毒傷害更是提高60%並在觸發時可減少敵方怒氣，玩家巧妙利用「毒流」搭配不同陣營就能輸出非常可觀的爆發傷害。

技能介紹：

① 普攻『巫羽』：對敵方人前排造成160%法術傷害。

② 技能『蠱毒煉獄』：對敵方全體造成200%法術傷害，有50%概率為其添加【中毒】狀態，最多可疊加2層，持續2回合。

群雄名將「賈詡」

隨著全新名將角色的推出，遊戲內更是新增了超值的福利活動和副本關卡等待眾多玩家前去體驗。更多有獎活動請關注官方網站及後續新聞資訊。