大陸男星李亞鵬今年3月雙喜臨門，宣布與小19歲的世界小姐海哈金喜再婚，並生下愛的結晶，幸福組成一家三口，新婚的李亞鵬幸福再當爸，只不過昔日擁一張俊秀外貌的他，近日卻遭指蒼老不少，李亞鵬頭頂稀疏、臉冒皺紋，整體被指像大叔。

李亞鵬出道時以一張俊秀外貌被列為「四大小生」之一，隨著時光流逝，當年帥氣小生現在已是50歲的中年大叔，在李亞鵬近日曬出的抖音影片中，他身穿白色唐裝、休閒褲入鏡，對著鏡頭談到24節氣的夏至，還拿捲尺要測量竹竿的影子，只不過他一低頭卻意外讓稀疏的頭頂意外搶鏡，臉上的皺紋也清晰可見。

李亞鵬頭頂稀疏。（圖／取材自抖音）

李亞鵬不敵歲月、顏值蒼老不少，不過他整體精神狀況看起來還算很不錯，網友也紛紛留言：「沒有以前帥了」、「禿了」、「你最近怎麼老了這麼多，你經歷了什麼？」、「頭髮怎麼越來越少了」、「為什麼感覺亞鵬蒼老很多呢不應該啊」。

儘管李亞鵬外型遭評有歲月痕跡，不過他其實正值新婚，李亞鵬在3月14日、西洋情人節，宣布與小19歲的世界小姐海哈金喜再婚，並公開兩人的婚紗照，以及與寶寶的牽手照，再當爸的喜悅溢於言表，照片散發一家三口幸福美滿。