恩恩案持續延燒，繼昨（22）日媒體曝光新北市消防局及衛生局橫向聯繫的通話錄音掀起軒然大波後，新北市長侯友宜今天上午也在市政會議表示，會負起全部的責任；對此，前國民黨主席江啟臣今受訪時表示，侯友宜是有擔當的人，相信他會處理得很好。

恩恩案對新北市府造成的公關危機，新北市長侯友宜今天上午在市政會議表示，對於恩恩爸想了解事件過程，因為自己也曾經經歷，所以完全可以體會，不過還是要顧及法令規定，也避免第一線同仁受到困擾，但是很遺憾這幾天錄音檔被公布，也對家屬與同仁造成困擾與傷害，「我負起全部責任。」

對於此案件對於新北市府的衝擊，前國民黨主席江啟臣表示，侯市長的施政是負責任的，他會負責把防疫做好，他也是個有擔當的人，把這些該對人民說清楚或該負的行政責任等，相信他會處理得很好，只是有時候是時間的問題，不同的議題可能需要不同的處理程序，有些是行政流程，有些涉及司法問題，應該尊重不同的分工。

至於侯友宜遲遲沒有表態爭取連任，加上恩恩案的風暴，是否將影響國民黨在新北市長的選情或是人選的安排？江啟臣則表示，侯友宜作為新北市長，是地方的父母官，要對所有的市民負責，盡全力把市政工作做好，這絕對是他的優先要務，至於他未來的發展，要尊重侯市長個人的意願。