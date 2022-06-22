櫛瓜營養價值高、高纖、低熱量、低GI（升糖指數），被封為減肥聖品。但日前一名女網友在好市多買櫛瓜，外觀非常漂亮，但一切開竟冒出大量白色蟲蟲，嚇到不敢吃，連網友也一致認同退貨，「幸好是在好市多買，在一般市場買只能認賠」。

一名女網友在好市多買櫛瓜，切開都是白色、短短的蟲。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出櫛瓜剖面照，指出上周三（15日）在好市多內湖店買的櫛瓜放兩天拿出來煮，切開來裡面都是白色的蟲，超噁蛋白質讓人看了就沒胃口。

從原PO的影片可見，櫛瓜裡面都是白色的蟲子不停蠕動，但外觀卻一切正常，看不出有腐爛的痕跡，讓她直呼「外表都好好的，要吃才發現其中富有生命力，大家購買時要注意一下。」

櫛瓜外觀漂亮，切開竟長滿蟲。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

對此，網友紛紛留言：「櫛瓜真的很難分辨裡面好壞……」、「是一家人」、「這可能是果蠅幼蟲！」、「這是瓜實蠅的幼蟲，注意看表皮會有結痂的傷口，那就是被瓜實蠅放卵的入口」、「我上周買的整盒爛掉」、「有點可怕，會有陰影」、「太有生命力了」、「這就只能碰運氣…..我買過一次就退貨不敢買了，直到過半年後才鼓起勇氣買」。

有人坦言，櫛瓜外表是看不出來有沒有被叮，切開才發現有蟲是正常的，「這個真的很難從外觀發現」、「你該慶幸你在好市多買，在一般市場買只能認賠」、「櫛瓜不管在哪買本來就很容易中獎！」、「菜市場不好退貨，Costco可以退貨喔」。