三家上市公司，將未經合法處理汙泥14萬噸，濫倒濁水溪、大安溪等中部5縣市，其中二水鄉場址，彰化縣率先完成清理1萬4100公噸。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

三家上市公司，將未經合法處理汙泥14萬噸，濫倒濁水溪、大安溪等中部5縣市，其中二水鄉場址，彰化縣率先完成清理1萬4100公噸。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美、彰化地方檢察署檢察長洪家原、環保署副大隊長石秉鑫和彰化環保局長江培根等，呼籲杜絕廢棄物非法棄置三不政策，地主不輕易出租土地；事業不委託非法業者；清除業者不隨意棄置廢棄物。（吳敏菁攝）

環保犯罪越來越企業化，史上最大汙泥棄置案是三家上市公司，假處理資源產品行廢棄之實，將未經合法處理汙泥14萬噸，濫倒濁水溪、大安溪等中部5縣市，其中pH高達11、鎳含量高達9.1，對環境造成大危害，其中彰化縣二水鄉場址，已率先完成清理1萬4100公噸，其他產源廢玻璃纖維125.69公噸也完成清理，以最短時間回復土地正義。

這起喧騰一時、跨縣市汙泥棄置案曝光，始於2018年彰化環保局接獲檢舉二水某砂石場堆置物發出惡臭，環保局通報「檢警環查緝國土犯罪聯合小組」平台，由彰化地檢署組成專業小組。

經18個月蒐證，發動30餘次偵查與搜索，發現同開科技、冠昇環宇及長信環保公司3家上市的廢棄物處理業者，收受國內知名電子、精密機械、塑膠廠委託清理事業廢棄物，為節省成本，將汙泥以「人工粒料」名義透過清運業者，傾倒在大安溪、濁水溪等河川及農地，遍及苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣及彰化縣5個縣市，不法獲利所得逾6億元。

其中，二水鄉場址，棄置數量高達1萬3355公噸，土地承租人甚至伺機混合場址內其他廢棄物外運至南投、雲林縣回填或棄置。

去年11月底彰化地方法院判決，刑期最高者達11年徒刑。相關被告最高被處750萬元罰金、公司最高被處罰金1700萬元，被追繳犯罪所得最高者4444萬餘元。

縣長王惠美表示，二水鄉是重要水源地，要求回復原狀，刻不容緩，透過檢、警、調、環等單位的聯合案件偵破後，讓非法者付出代價，清除處理廢棄物回復環境樣貌，是縣府更加重視。經由行政程序清查其財產，迅速移送行政執行署桃園分署強制執行，查封名下動產及不動產，總值約1億1500多萬元，迫使行為人積極清理，回復土地樣貌。

彰化地方檢察署檢察長洪家原指出，這起案件，起訴30多人，除了3家廢棄物處理機構之外，中下游業者一併查獲，近10家公司，除了重判之外，也追查2億6000多萬犯罪不法所得，連同罰金、支付公款共約有3億7000多萬元；在強力要求及縣府假扣押行政訴訟的壓力之下，業者限期清除二水1萬4100公噸的廢棄物品，若行為人不負起責任，國庫可能需要支付1億4000多萬清理廢棄物。

洪家原指出，全國存在很多假的資源處理，行廢棄之實，如何防堵漏洞，仍有待各單位共同努力及法規修訂。

環保署副大隊長石秉鑫表示，爆發這起史上最大廢棄案後，已修改部分廢棄物管理辦法條例，再利用產品，必須申報到最後、追蹤到最後，確定申報地點是沒有問題，將持續檢警環合作，杜絕任何的漏洞。