專勤隊於管線夾層找到人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

專勤隊共查獲20名印尼籍及越南逃逸移工。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

移民署高雄市專勤隊接獲線報，在高雄有工地及工廠疑似聘僱非法外來人口，昨日兵分四路查緝，許多非法移工見專勤隊來紛紛躲藏在帆布底下或是管線夾層等處，最後共查獲8名印尼籍、12名越南籍非法移工和非法雇主及仲介，將相關對象經帶回查辦後，將函送勞政機關依違反《就業服務法》予以重罰，外來人口並收容擇期遣返。

高雄市近年房地產景氣熱絡且有許多企業設廠，有不肖業者為求能夠減少成本支出，不顧工程品質和勞動市場秩序，竟鋌而走險聘僱非法外來人口從事工作。移民署南區事務大隊調集高雄市、臺南市及屏東縣等專勤隊人力，於21日兵分四路前往高雄市區多處非法外來人口易聚集熱點埋伏，同步啟動查緝勤務，鎖定高雄小港工地、岡山工廠、林園宿舍、仁武工地，均有非法移工。

其中在小港一處建築工地中，因現場動線複雜，於是先運用「口袋戰術」從外而內嚴密包抄，再逐層詳細搜查，部分非法移工開始四處逃竄，有人躲在在帆布底下，或是管線夾層等處，宛如跟移民官大玩「躲貓貓」，但仍被從工地的各角落發現，現場一共查獲4名越南籍男子和2名越南籍女子，乖乖束手就擒。

最後在小港、岡山、林園3處一舉查獲8名印尼籍12名越南籍共20人，年紀約20至40歲，另外還有5名非法雇主及2名非法仲介，被依違反《就業服務法》送辦。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。移民署將持續加強查緝非法外來人口，並深入追查幕後非法雇主及非法仲介。