網家(8044)今天舉行股東常會，但由於業績、股價低迷，公司卻養肥貓薪資大增，引起現場小股東砲聲隆隆，截至中午還沒結束。董事長詹宏志坦承，這兩年網家的確交出很不理想的經營成績，讓投資者缺乏信心，第一季B2C電商事業出現22年來第一次負成長，這是從來沒有碰過的狀況。但金融科技服務已經轉正，希望有機會可以在接下來證明投資是對的。他也表示，如果今年沒有辦法讓獲利改善，他的薪資變成零、執行長薪資減半。

詹宏志指出，第一季電商負成長，有部分延續去年後面兩季的頹勢，另外就是取消聯名卡的超額補貼，尤其競爭對手跟進補貼，推出很有吸引力的回饋的卡片，且有集團背後支持，網家則自己燒錢，所以帶來很大的虧損。

所以今年年初補貼取消後，雖然避免進一步虧損，但也失去若干特別對補貼依賴或敏感的買家。有部分可以用金融服務彌補信用卡回饋的不足，接下來7月也會有新的補貼跟優惠，希望可以讓對價格有感的消費者回籠。

去年本土疫情爆發，但網家喪失先機及商機，詹宏志表示，消費者的行為跟原定的假設不同，反映上措手不及，也失去回應的能力，導致客戶流失。

詹宏志說，去年疫情的關係，消費者買東西是集中的日用品的採買，加上消費者恐慌性購買，在疫情期間消費者下單分散、多樣，原本大倉儲的概念無法支應，但調整是一項工程，要把大系統拆解成更多的模塊，改變任何一個環節很辛苦，但至少過去都是在地端，今年已經全部完成上雲，讓未來彈性更大。

針對小股東對副總、執行長薪資等提出質疑，詹宏志指出，大部分的酬勞並沒有增加，執行長是唯一有變化，現在看到的薪酬是獎金加上股息所得，董事長本身收入主要來自股息，獲利變差股息也變少。而工作夥伴包含固定薪資、變動薪資、達成營業目標，去年增加限制型股票和庫藏股賣回給員工。執行長收入從1500～3000萬元跳上去到3000萬元，跟原先設計的架構沒有改變。詹宏志說，終究真正的問題，是公司賺的錢不夠多，過去分配50億元股息給股東，沒人有意見，所以如果利潤能夠回復到一年獲利10億元，就會看出來這樣的酬勞其實不算多。當然如果做不到獲利改善，今年他自己不會拿薪水，執行長薪資變成二分之一。