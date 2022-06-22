來自馬來西亞的知名網洪兼性感模特兒Cheryl Chin，因擁有甜美臉蛋與超火辣的魔鬼身材，讓她在網路上吸引超過10萬人追蹤。近日她卻無預警地宣布閃嫁認識不到1天的男網紅「Titus Low」，即便男方曾因涉嫌PO出猥褻照遭捕，她仍義無反顧的結婚，令眾人跌破眼鏡。

Cheryl Chin因外表亮麗、火辣，經常在社群媒體上不吝嗇展現性感好身材並分享私下生活，在網路上逐漸打開知名度。但近日她卻突然宣布與22歲的YouTuber「Titus Low」訂婚，還透露兩人是在某個結婚周年活動上認識，之後14天只透過IG的私訊聊天，並約會過幾次才決定在一起，交往當天和朋友聚餐時，因朋友開玩笑地建議兩人乾脆訂婚算了，沒想到他們竟當真，認為「人生只有一次」只交往6小時便決定訂婚，Titus Low還將求婚的過程拍攝成影片，分享在網路上。

影片中，Titus Low穿上西裝，Cheryl Chin則是穿上婚紗開心的接受對方的求婚，但Titus Low也強調女方並沒有懷孕，只是兩人在一起時的感覺十分開心也十分放鬆，接下來女方將從美國搬回新加坡，與他一同生活。

不過大部分的網友看到後都相當驚訝，認為兩人根本在開玩笑，另外還有人發現Titus Low先前曾因涉嫌在網路上PO出29支性愛影片及32張猥褻照，而遭到相關單位以5項罪名起訴，雖目前已獲保釋，但若罪名成立他將被判處21個月的有期徒刑。因此不少網友都認為Cheryl Chin太過衝動，也不看好兩人的婚姻，但也有人跳出來直言，那是他們的事情只要雙方認同就好，意外掀起兩派人馬論戰。

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