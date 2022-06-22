基隆城市博覽會落幕，民眾黨立委邱臣遠今天批評，城市博覽會所帶來的觀光人潮，並未創造足夠的經濟效益，反而凸顯基隆缺乏交通配套、旅宿設施不足等問題。針對基隆市長選舉，民進黨徵召立委蔡適應參選，國民黨已提名前立委謝國樑、時代力量提名市議員陳薇仲，民眾黨尚未提名，邱臣遠表示，身為基隆子弟，只要黨有需要、得到市民的認同，都會全力以赴，他不會怯戰。

邱臣遠指出，基隆城市博覽會除國門廣場、正濱漁港、海科館、沙灣展區等4大展區，其他基隆地區並沒有整理，凸顯基隆市容老舊、人口外移、交通及觀光建設不足等問題。

基隆市政府斥資800萬為老舊公車重新塗裝，卻被遊客投訴下雨期間車內漏水。邱臣遠說，基隆市公車處155輛公車，52輛車齡超過10年，低底盤公車不到一半，電動公車掛零，公車老舊，路線規畫不良，又經查誤點，觀光客觀感不佳。

基隆旅館部分，截至今年4月底，基隆只有34家合法旅館、1314個房間，與2014年底相比，7年只增加2間旅館、25個房間，成長幅度1.9％，是全台倒數第2，讓旅客只能當日來回，無法體驗深度旅遊。

邱臣遠提出5大訴求，要基隆市儘速改善路名標示混亂、公車老舊等問題，加強北北基跨域合作，與中央機關垂直整合，才能讓更多人看見基隆的海洋城市風貌與觀光資源，希望城市博覽會不要只是曇花一現，淪為市長林右昌的「畢業展」。

民眾黨規畫邱臣遠參選基隆市長，至今卻尚未完成，邱臣遠表示，民眾黨內都有在評估，以他個人而言，只要能為基隆市盡一份力，不會怯戰；選舉決策委員會預計下周舉行會議，會中擬討論宜蘭縣、新竹市、基隆市等縣市長提名。