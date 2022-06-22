澎湖縣政府22日表示，澎湖縣學童第2劑莫德納、BNT疫苗23日開始施打，衛生所室分批進入校園集中接種，學校已發放接種同意書，縣府呼籲家長盡早讓幼童接種第2劑疫苗，提升完整保護力。

澎湖縣政府表示，縣府自5月9日起至5月20日分批至澎湖各校，為6至11歲學童疫苗施打第1劑莫德納疫苗，5月25日至6月8日為全縣5至11歲兒童施打第1劑BNT兒童疫苗，接種進度順利完成，第1劑接種率超過85％，高於全國平均值。

澎湖縣政府表示，澎湖5至11歲兒童符合接種第2劑兒童疫苗資格者約4569人，須相同廠牌疫苗，間隔4週至8週以上，學校已發送接種同意書給家長，縣府調查意願後統一造冊，排定接種日程。

澎湖縣政府表示，澎湖縣國小共37間、9間附設幼兒園，6月23日起從赤崁國小開始施打，由白沙鄉衛生所醫護人員為學童施打疫苗，如於暑假期間，將請學校安排學生返校接種，預計7月8日完成全縣學童莫德納、BNT第2劑疫苗施打。