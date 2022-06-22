不甩各國相繼升息，日本央行走自己的路堅守低利率，導致日圓跌跌不休，周三（22 日）盤中報136.50 日圓兌 1 美元，創24年新低，而台銀日圓現鈔賣出價，今早貶至0.2217，再探25年低點，相當1元台幣可換4.51日圓，若跟3月8日換匯高點0.2493元相較，以換5萬台幣來說，現在可多換24968日圓，才三個多月時間，就多賺5536台幣，台幣變大，國人到日本旅遊是一大利多。

美國聯準會（Fed）上周一口氣升息3碼後，全球主要央行紛紛跟進升息，瑞士央行意外升息2碼，英國央行升息1碼。而日本央行則維持現行超寬鬆貨幣政策，將短期利率維持在歷史低點-0.1%，日本10年期公債殖利率上限在0.25％，因而加重日圓跌勢，22日盤中報 136.50 日圓兌 1 美元，創下1998年來最低紀錄，目前日圓匯價沒有最低只有更低。

在日圓改寫25年新低之後，台銀22日最新牌告價，日圓現鈔賣出價早盤驚見0.2217元，相當1元台幣可換4.51日圓，以換台幣5萬元估計，現在可換到225,529日圓，與3月8日換匯價高點0.2493元相較，當時只能換到200,561日圓，才三個多月時間，價差高達24968日圓，相當多賺5536台幣。

日圓跌勢仍未停歇，「末日博士」魯比尼周二表示，一旦日圓再暴跌10%，摜破140日圓大關，恐迫使日本央行改變貨幣政策。