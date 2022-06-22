二次腎臟移植手術難度較高，因為第一次移植時會產生抗體，恐攻擊二次移植的器官，術前須由血液透析移除抗體。（台大醫院提供）

全球新冠肺炎疫情未歇，台大醫院日前完成一例高難度活體腎臟移植手術，緬甸華僑李女士9年前曾接受腎臟移植，前年腎功能再度惡化而考慮二次移植，人在緬甸的姪女為了來台捐贈，可說是困難重重，不僅要克服航班不固定問題，甚至一度面臨簽證過期，終於在今年5月完成捐贈手術，李女士術後恢復良好。

今年72歲的緬甸華僑李女士有糖尿病和高血壓病史，2011年接受第一次腎臟移植，2020年因為腎功能再度惡化，開始接受血液透析，隔年來到台大醫院諮詢二次腎臟移植的可能性。台大醫院外科部醫師李志元表示，第一次移植後免疫系統會被活化而產生抗體，可能會攻擊第二次移植的腎臟，且活體器官捐贈在台灣有親等限制，很難找到完全不會排斥的捐贈者。

所幸李女士的22歲姪女願意捐出一顆腎臟，但人在緬甸的她，疫情期間來台可說是困難重重。台大醫院國際醫療中心執行長朱家瑜指出，過去跨國醫療多半是病人從國外來，可提供診斷證明書作為入境申請文件，但這次情況例外，要來台的是健康的捐贈者，和防疫單位反覆溝通後，終於在今年1月協助姪女取得簽證。

由於李女士體內仍有高量抗體，可能攻擊姪女捐贈的腎臟，李志元說明，移植前須由血液透析洗掉血液中的抗體，並使用藥物抑制B淋巴球和T淋巴球，並參考國際文獻用藥抑制漿細胞，才能展開腎臟移植手術。

李志元分享，為了顧及美觀又要完整取下腎臟，採取「手輔助腹腔鏡」方式，由於姪女有動脈血管變異問題，讓手術過程難上加難，大約花了2小時；接著要將腎臟移植到李女士體內，需先將動脈接成一條再植入，手術長達3個多小時，耗費時間約是平時的3倍。李女士術後恢復良好，移植至今約1個月，腎功能指標維持穩定。

「一般來說，逾8成腎臟移植可使用超過10年，約5成可用到20年。」李志元指出，但有些患者因為藥物順從性不佳，或因為糖尿病、未控制的高血壓，導致移植的腎臟再度壞掉，需接受透析治療，以尋求第二次移植的機會，移植後存活率將可提升。