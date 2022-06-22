安心亞身材性感火辣，受到許多男性粉絲追捧。（摘自臉書、中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（23日）晚9點播出「小孩千萬不能隨便養養！！千金媽媽堅持就是要『浮誇養』」的主題，。」主持人安心亞也分享成長過程：「我其實是照豬養大的，因為我媽媽都會覺得我吃不飽，每次湯都煮一大鍋當個人餐。」

不過，全場來賓另外好奇有「性感女神」封號的安心亞，小時候的打扮是否也走性感風？安心亞笑說：「我小時候有穿衣服的（照片）沒多少張，因為我媽都讓我裸上半身，所以現在才這麼性感。」這話讓阿Ken非常認同：「妳長大好像比較好一點，小時候很像小男生。」

「浮誇系媽媽」王思佳大方秀出女兒的戰利品，讓無尊看得眼花撩亂：「小朋友長很快，會不會穿1、2次就不穿了？」王思佳卻有不同論點：「如果你要這樣講，那她到國中之前都不要穿衣服，因為她都會長大。

但甄莉對此抱持反對意見，認為很多媽媽愛買東西，都是為了滿足自己慾望，點名王思佳什麼都要買最好的給小孩，「她Baby才幾個月就有50雙鞋耶！」王思佳趕緊解釋自己育兒觀，「我自己也是用最好的，沒道理我女兒不能是用最好的，所以我喜歡什麼或我女兒穿什麼可愛，我都會盡量買給她。」

王思佳也透露剛生完小孩，餵母奶的那段期間蠻容易產後憂鬱，「我看了一篇文章後才豁然開朗，他說每一個小孩都是在天上選自己的媽媽，他是拋下所有的一切來找妳的，所以就不要再想他要回報妳什麼東西，我覺得這麼多人她選了我，我就不能讓她失望。」《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。