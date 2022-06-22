大陸界面新聞22日報導，大陸審計署網站21日發布《國務院關於2021年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》（報告），披露金融企業國有資產審計情況，在審計過程中，發現中小金融機構有：經營風險；內部控制薄弱，外部監管不到位；普惠金融政策執行中存在變形走樣等三大問題。像是23家中小銀行少披露不良資產1709.62億元（人民幣，下同）。20 家地方資產管理公司偏離主業違規對外融資，其中151.07億元形成不良或逾期。

報告稱，2021年審計23家地方中小銀行、20家地方資產管理公司和信達資產管理公司。跟蹤5家大型銀行信貸資金流向。數據顯示，至2020年底，前述金融企業帳面資產總額12.46兆元、負債11.31兆元。

報告指出，在審計過程中，發現中小金融機構存在三大問題。

中小金融機構存在經營風險，主要集中在兩個方面：一是資產品質不實。23家中小銀行少披露不良資產1709.62億元。20 家地方資產管理公司偏離主業違規對外融資，其中151.07億元形成不良或逾期。

二是存在一定流動性風險。23家中小銀行有9家資本充足率不足，13家未按監管要求對流動性進行全面即時監測，8家流動性指標虛假或人為調節，6家出現流動性風險後採取高息攬儲等短視行為。

今年3月，人民銀行發布的金融機構評級結果顯示，高風險機構數量較峰值減少一半，連續6季下降。大陸全國高風險機構數量較峰值已減少333家，現有316家高風險機構總資產僅占銀行業總資產的1％。

審計報告建議，重點要防範化解不良資產處置、信貸資金審批等風險，更多運用市場化、法治化手段化解風險隱患。健全地方黨政主要領導負責的金融風險處置機制，對中小銀行加強党的領導。

報告表示，內部控制薄弱，外部監管不到位方面：一是內部治理機制存在重大缺陷。審計的中小銀行和家地方資產管理公司普遍存在治理結構不完善、治理制度不健全、監督制衡機制失效的問題，主要是董事會和經理層職責模糊，監事會職責懸空或走偏。

二是外部監管尚需加強。2018年以來，金融監管機構對23家銀行開展現場檢查176次，但有的檢查過度依賴金融機構報送的「灌水」材料，部分風險未被提早發現和糾正。20家地方資產管理公司中有9家從未接受過地方政府金融監管部門現場檢查，其餘11家平均2年不到1次。

除此以外，普惠金融政策執行中存在變形走樣。中小銀行普惠信貸不精準，中小銀行的主責主業是支小支農，但23家中小銀行至2021年3月普惠小微企業貸款餘額占比10.33％，僅為億元以上大客戶貸款占比的1／5，其中6家涉農貸款餘額也已連續3年下滑。

另一方面，大型銀行投放不精準，4家大型銀行通過人為調節貸款企業類型等虛增普惠小微企業貸款87.18億元；有24.96億元實際流向房地產或大型集團；抽查517戶小微客戶有364戶無實際經營。

不僅如此，利用普惠信貸管理漏洞套取資金問題凸顯，2家大型銀行的13.66億元被一些個人或團夥通過註冊空殼公司或虛構貿易背景等方式套取，用於購買商品房、償還債務等。