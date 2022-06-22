連鎖餐飲集團揚秦(2755)今（22）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息2元、配股1元，合計派利3元，會中亦完成4席董事、3席獨董改選。展望2022年，公司將透過3大策略持續拓展品牌市占率，續拚營運成長動能。

揚秦2021年合併營收15.61億元、年增5.5％，稅後淨利0.72億元、年增3.45％，均創歷史新高，每股盈餘（EPS）3.65元。公司表示，去年疫情對餐飲業造成明顯衝擊，但受惠門市增加及品牌拓展有成，營運規模擴大使營收及獲利仍維持成長。

揚秦2022年首季稅後淨利0.28億元，季減9.27％、仍年增達86.99％，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘1.42元。5月自結合併營收創1.57億元新高，月增4.41％、年增25.26％。累計前5月合併營收7.39億元、年增達15.53％，續創同期新高。

展望後市，揚秦為擴大經營效益，將透過3大策略持續拓展品牌市占率，並朝向高附加價值餐飲邁進，包括強化商品特色、迎合飲食新趨勢，強化加盟店管理、提升整體服務水準，以及擴大市占率、提高品牌知名度。

揚秦旗下「麥味登」目前全台總店數880家、「炸雞大獅」海內外店數共74家。展望後市，麥味登將強化外帶及外送平台便利性，並以數位應用與策略聯盟擴增品牌接觸點，炸雞大獅則加速拓展國內加盟業務，續朝全台達1000家、海內外達100家目標邁進。

REAL 真‧烘焙坊除了主打台灣在地食材結合歐式麵包外，亦將積極發展手作特色商品搶進伴手禮市場。同時，麥味登將透過門市銷售菜單整合與優化，前後台作業流程的精進與效率提升，以提高消費者的用餐體驗，並維持精緻化與高性價比產品特色。

揚秦表示，營運總部將精進加盟店管理，透過高度資訊數位化管理的後勤支援與整合，提高加盟門市整體服務品質與經營效率。同時，將持續強化食安衛生管理，除不定期至加盟門市進行抽檢外，並嚴格要求門市進貨來源品質保證及環境稽核，建立品牌信任度。