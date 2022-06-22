康舒(6282)董事長許介立宣布，自2022年元旦起，放棄泰金寶電通職務薪資，並將先前在泰金寶電通的全部薪資提供給康舒及金寶(2312)各50%，做為公司推動公益等事務使用。

康舒科技今天舉行股東會，許介立特別於「解除董事競業禁止之限制」事項表決前，對股東發表聲明，許介立表示，2021年於公司股東會中解除本人兼任泰金寶科技副董事長的競業禁止限制，當時考量泰金寶科技與泰金寶電通在經濟上屬於一體，並未一併解除泰金寶電通策略長之競業禁止限制，然本人認為有必要採取最慎重方式處理，於2021年底請董事會決議解除本人兼任泰金寶電通策略長競業禁止的限制，並於今(22)日股東會上提案表決。

許介立也同時宣布，自2022年元旦起，放棄泰金寶電通職務薪資，並將先前在泰金寶電通的全部薪資提供給康舒及金寶電子各50%，做為公司推動公益等事務使用。

對於許介立以金寶子公司員工身分獲配並認購的金寶庫藏股，截至目前雖尚未出售處分，許介立表示，願意在合乎法治的前提下，將認購的6257000股，以每股認購價10.31元與股票交付當日每股市價13.35元的價差，核算為1902萬1280元，提供給金寶及康舒兩家公司各50%，作為員工福利使用。