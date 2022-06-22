【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府近年來積極推動地方特色人文旅遊路線，如淡蘭古道、青春山海線等旅遊品牌，並啟動猴硐、三貂嶺、牡丹聚落的雙百年計畫，營造具有在地故事的青春山海線。

雙百年路線蘊含百年淡蘭古道到百年的礦業帶，其中猴硐遊客中心環境改善後將提供更多休憩以及遮蔭空間，成為登山健行者及自行車騎士暫時休息、補充能量的定點。該遊客中心已規劃作為今年底千里步道協會舉辦亞洲步道大會（Asia Trail Conference , ATC）徒步嘉年華盛會之場地，期待國內外旅客更深度的認識雙百年文化。

▲猴硐遊客中心駐臺設計師法國人藍傑鴻（michèle & miquel國際設計團隊）。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

猴硐遊客中心的設計團隊由達觀規劃設計顧問有限公司及西班牙國際團隊michèle & miquel共同組成。其中michèle & miquel是歐洲屢獲設計獎之著名景觀與建築設計團隊，駐臺設計師法國人藍傑鴻先生來臺灣已有16年，對臺灣空間環境有極大熱忱，為了三貂嶺、猴硐等空間改造案之執行，近三年多半時間住在猴硐，第一線調整工程進度狀況並與在地互動、感受環境改變最直接的回應。

猴硐遊客中心鄰近淡蘭古道北路金字碑古道，也是瑞猴自行車道的中繼點，以山屋、帳棚作為設計概念，讓來往的旅人，可以在這喘口氣、喝口水。此遊客中心是針對原功能不彰之舊有建物進行建築裝修、廁所增設、屋頂造型薄膜以及停車場空間的調整等工程，設計上強調與周邊環境融合之永續性，不完全封閉的棚頂與開放式長廊使自然光與風能在中庭通透流動。

▲猴硐遊客中心駐臺設計師法國人藍傑鴻（michèle & miquel國際設計團隊）。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

滲透舖面接引落下的雨水直接進入土地。 在工程費用限制下採用原建築鋼構建作為支撐，屋頂選用紅色系的薄膜系統包覆原建物，取聚落周邊磚造紅的老房子與大自然環境綠色的契合感，低垂的屋頂作為館內外空間區隔的界定，並導引雨水到雨水花園，呼應此地自然環境及強調生態循環。

在此深峻的綠山中，有了一頂紅色大帳篷，塑造了山頭叢林下，萬綠叢中一點紅的地標效應。 除延續遊客中心驛站功能外，環境改善後將提供更多休憩以及遮蔭空間作為山友和自行車騎士暫時休息、補充能量的定點；建築右翼的展示間將透過策展方式推廣淡蘭古道以及基隆河礦業在此交織的人文歷史，讓民眾更深度了解地方人文歷史。

猴硐遊客中心服務營運時間為每日08:00～17:00，部份空間之後更會加入策展，提供給山友、車友一個良好的優化空間，除了能在舒服的中庭環境稍作休息，更能貼近自然、感受蘊含背後設計故事理念的多功能驛站。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）