已婚男星馬俊麟2019年爆出與女星王瞳鬧出不倫戀風波，事後兩人聯合開記者會淚認逾越分際，重創形象和演藝事業，雙雙停工反省，馬俊麟原本已接下《多情城市》男主角，卻因不倫風波慘遭臨陣換角，許久沒能重返戲劇圈，因此沒了固定收入，只能靠教畫畫以及賣滷味等外快養全家。

馬俊麟捲入不倫風波後，不僅遭到換角，之後電視台一度為他量身訂做了畫家角色，讓他中途加入演出試水溫，還特地安排讓他跟王瞳的戲份不要撞在一起，結果卻遭觀眾抗議，馬俊麟因此被劇組安排落海「領便當」後黯然退出，之後讓角色復活，也沒能引起太大的迴響。

在這之後，馬俊麟遲遲沒有被安排演出戲劇，很長時間過著沒戲拍的日子，頓失固定收入，他因此回歸老本行，重拾畫筆並且教畫畫，畫作還參展過，甚至做起滷味生意，開創了「馬的嚴選」臉書粉專賺外快，據《鏡週刊》報導，這一年來，馬俊麟的斜槓人生並不穩定，他幾乎不再出現於螢光幕前，本就沒有綜藝味的他，節目通告也難找上門，因此他不拍戲的日子，大多在家帶小孩。

這些日子面對外界的批判，馬俊麟之前還會忍不住反擊，如今2022年他看開不少，還曾在臉書對自己喊話：「不是假裝沒發生，就可以無視錯誤的存在。而是知道自己的錯誤後，承認它，並希望自己以後可以更好」，自己要認真過人生、盡力扮演每個生命中的角色，「要討厭我要罵我是您的自由。這個時代每一個人都有發言的空間，當然包括我。我有家要養，我有孩子們要照顧，我沒有退縮及懦弱的理由」，如今又傳出他有演出機會，證實將出演八點檔《市井豪門》，但為避免跟王瞳同台，必須忍辱負重缺席活動，沒被安排出席開鏡記者會，而他本人對此尚未做出回應。