7年前任桃園市衛生局副局長的陳世璋涉為讓藥局規避罰鍰，要求副局長許景鑫以「行政指導」結案，一審桃園地方法院判2人無罪，二審台灣高等法院認定，2人涉犯對主管及監督事務圖利罪，將陳判刑1年8月，許判2年，緩刑2年，各褫奪公權1年。可上訴。

檢方起訴指控，桃園衛生局人員2015年9月18日到桃園市大溪區復興路的新資生藥局執行實地稽查勤務時，查獲該藥局違法陳列已逾保存期限藥品，但因陳世璋曾擔任藥師工會理事長，而新資生藥局負責人之配偶曾任桃園市藥師公會理事及幹部，故向藥師公會祕書抱怨。

公會祕書向陳世璋告知後，陳世璋即與許景鑫商討後，2人明知藥局依法須被裁罰3萬元以上2000萬以下罰鍰，而衛生局就相類案件，均依藥事法裁罰3萬元罰鍰，卻就新資生藥局裁罰案，由許景鑫親筆書寫「請檢討為行政指導」且未附理由。

陳世璋為達使新資生藥局免受裁罰之目的竟對部屬表示，就新資生藥局的案子能不罰就不罰等語，最後公文逐層送陳，經不知情之桃園市政府衛生局局長決行，因衛生局人員對於本件違規事件是否得僅以行政指導方式處理，仍有疑義，故並未通知藥局處理結果。

一審桃園地院將許景鑫、陳世璋判決無罪，檢不服提上訴，二審高院認為，新資生藥局受稽查後，發現有陳列劣藥，依法應予裁處，並無行政指導空間，許景鑫在未附具體理由下，即指示「請檢討為行政指導」，且陳也轉知許後，許才會指示以行政指導代替裁罰。

高院認為，新資生藥局案件，陳世璋、許景鑫違反相同事項應予相同處理之平等原則，讓新資生藥局因而獲得凸顯個別之特殊利益，自屬貪汙治罪條例所規定之不法利益，將陳及許各改判1年8月及2年，許緩刑2年。可上訴。