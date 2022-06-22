聯準會（Fed）6月會議一口氣升息3碼，利率區間來到1.5％至1.75％，並上修今明年核心PCE年增率至4.3％及2.7％，利率點陣圖並暗示未來升息路徑自1.875％至3.375％，科技股經過兩個月整理，修正幅度已大將啟動反彈，有利掌握AI新科技長期趨勢，趁低檔介入布局。

分析師認為，Fed力抗高通膨壓力，採取「堅定的鷹派立場」，但金融市場卻是中性解讀，升息步調不確定性暫時解除，Fed主席鮑爾（Powell）表示升息3碼的速度並非常態，但也表示7月利率決策會議再升息3碼不無可能，暗示有可能連2次升3碼。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人劉翠玲表示，Fed未來政策方向端看通膨數據，若通膨仍偏高在8.2％以上，則7月有機會再次調升利率，產業面目前看到半導體估值修正幅度已達歷史平均水準，產業景氣循環即將「轉換跑道」，不妨逢低介入。半導體產業循環週期自1990年以來已經經歷8次至9次循環，平均每次持續約14季至15季，目前半導體產業已快走完一個景氣循環，將以不同產品線為主軸引領產業進入新一個階段。

劉翠玲指出，評價面部分，當前費城半導體指數在2011年至2020年約有4次循環，其中平均跌幅約3成左右，近6個月半導體估值修正幅度已達歷史平均水準，指數下檔空間相對已有限，陷入盤整或反彈走勢可能性偏高，科技類股快速輪動，終將回歸基本面運行。

且人工智慧為產業升級關鍵，科技巨頭加速布局。劉翠玲說明，儘管全球與疫共存、上海封城等多種因素交錯影響，影響手機、NB、顯卡、CPU散熱器展望下修，靜待庫存去化與淡季結束。但富蘭克林華美AI新科技研究團隊推測科技投資焦點已翻開新篇章，下一波半導體景氣循環將聚焦在雲端儲存、車用半導體、工業、生技醫療領域，科技巨頭如Microsoft、Google、Tesla等，紛紛投入大量資源角逐新戰場。Gartner預估AI Semiconductor至2026年產值達860億美元，2020年至2026年CAGR以20％速度成長。

富蘭克林華美投信建議，積極型投資人不妨趁此機會逢低加碼，穩健型投資人可利用定期定額方式持續投資，才有機會能在波動中勝出，並掌握新科技趨勢持續帶領上漲的機會。