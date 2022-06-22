彰化縣長王惠美等22日前往洛津國小視察關心疫苗施打情形。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美等22日前往洛津國小視察關心疫苗施打情形。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美等22日前往洛津國小視察關心疫苗施打情形。（吳敏菁攝）

彰化縣自6月22日起針對5-11歲兒童第二劑BNT及莫德納疫苗，前進校園集中接種，全縣共安排175個場次，預計於7月8日前，彰化縣內213所學校的學生全數施打完第2劑。

王惠美表示，彰化縣即日起在校園開打BNT，之前在上一波的莫德納兒童疫苗約有13000多名小朋友施打，也一併調查採用雙軌制同時施打，這次校園進行疫苗接種的約有5至6成學生，其餘則是由家長選擇至合約醫療院所預約完成接種，呼籲家長們盡速讓孩子接種，提升孩子的保護力。

王惠美指出，近期中南部疫情下降，少數家長讓孩子施打疫苗意願降低，但專家建議至少打滿2劑疫苗才有足夠的保護力，未來開放之後，家長帶孩子出去遊玩才會更放心。

彰化縣衛生局統計，至6月20日止，彰化縣5-11歲兒童第一劑COVID-19疫苗接種率81.9％，這次符合校園施打6萬4128名學生第二劑調查意願，國小學生同意接種率約有5成，中央政策，兒童二劑疫苗以同一廠牌為原則，第一劑已接種莫德納，考量莫德納疫苗充足，如家長如無法配合到校接種時間，亦可選擇至合約醫療院所預約完成接種，請務必先向合約醫療院所電話預約。

葉彥伯呼籲，高中以下學校採視訊教學，若此期間安排校園接種之學校，請家長依學校安排時間到校施打，集中接種以發揮疫苗最大效益。疫苗接種後，在留觀區休息15至30分，多喝開水、多休息，特別要留意如有發燒、心悸或其他身體不舒服，須儘速反映並就醫，二週內避免劇烈運動。