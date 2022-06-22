有「最美性學博士」封號的美女許藍方去年被控告，介入已婚康姓醫師家庭當小三，對方元配提告求償300萬元，17日許藍方出庭應訊，為了打官司已花光積蓄，戶頭剩7千多元只能解任律師；知名美女律師李怡貞看不下去，再度發文直言：「各種帶風向，洗刻意白，確實都在妳我周遭發生」。

李怡貞昨（21）日發文寫下「人設=傻逼=容易被騙=被騙當小三=無辜可憐=加油」、「人設=蕭叮噹=兇狠=沒事公評別人幹嘛=根本想紅=笑死」，移似是再針對最美博士許藍方繼續開砲，李怡貞繼續補充：「這個世道真的扭曲得很有趣，各種帶風向，洗刻意白，確實都在妳我周遭發生。背後或許牽扯龐大利益，又剛好棋子也很好操作」，直呼：「太刻意的操作真的會讓人非常反感」，文末順便澄清自己沒想想紅，間接透露最近有通告找上門邀請她，不過都被她推掉了，不忘狠酸：「我也怕狂上通告但戶頭剩幾千」，疑似影射許藍方最近戶頭只剩7千塊的新聞。

見此，許多網友紛紛留言發表意見：「最喜歡講真話的李律（師）了」、「我是覺得她是真的傻白甜…可是作錯事了，還是要認錯……單純的事單純處理就好…是她自己導致自己讓自己更陷入困境…」，有網友虧：「妳也去唸個博士就扳回來了」李怡貞神回：「我不想戶頭只有7000」更加碼透露：「不要讓我講更多秘辛，我已經很保留了……」。