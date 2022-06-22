中國大陸禁止輸入我國石斑魚後，農委會估影響約3600公噸，東元集團會長黃茂雄出席「2022年台北國際食品系列展」時表示，除了餐飲業者加強採購石斑，也要更積極拓展外銷市場，像日本就對台灣的石斑魚很有興趣，他認為「不會有大問題」。

對於下半年景氣，黃茂雄表示，隨著疫情漸漸緩和，國境會開放，因為也不得不開放，相信在開放之後，整個經濟會活絡起來，他還是抱持比較樂觀的態度。

面對石斑魚危機，黃茂雄說，東元動員整個餐飲集團，目前共開發14種產品菜單，有些品項已經開始上了，其中摩斯就推了3款漢堡，已經推出來了，除了本土餐飲業者要幫忙外，也已經跟奇美談過，請日本幾家水產公司幫忙進口石斑魚。

黃茂雄表示，摩斯去年就已經推出石斑魚入菜的漢堡，農委會主委陳吉仲也很喜歡，對於石斑魚的事情，餐飲業都很敏感，這種敏感很好，只要我們有做、大家能夠幫摩斯多宣傳，「大家都會跟」，也能夠共同解決這次的石斑魚危機。

至於有些人說，日本人不喜歡石斑魚，難以拓展外銷市場，黃茂雄說「沒有聽說」，畢竟日本那麼大，從北到南，本州、九州到琉球，難免有幾個地方會不愛吃，但像九州就很愛吃石斑，對石斑的評價很高，相信可以解決石斑魚的外銷問題。