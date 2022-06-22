國民黨桃園市長參選人張善政22日到信仰中心景福宮參香、敲響祈福鐘。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政22日到信仰中心景福宮參香、主委簡征潭帶領他認識大廟。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政22日到信仰中心景福宮參香、主委簡征潭帶領他認識大廟。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政22日到信仰中心景福宮參香、主委簡征潭帶領他認識大廟。(蔡依珍攝)

慈護宮主委吳正宗大讚國民黨能提名張善政當桃園市長參選人，是桃園鄉親的榮幸。(蔡依珍攝)

桃園區的黨籍立委萬美玲和爭取連任的議員林政賢、黃婉如、陳美梅、詹江村和參選人凌濤、張碩芳紛紛出席相挺。(蔡依珍攝)

鄉親熱烈支持「凍蒜」聲不絕於耳。(蔡依珍攝)

鄉親熱烈支持「凍蒜」聲不絕於耳。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政22日到信仰中心景福宮和慈護宮參香，面對林智堅今將獲中執會正式提名，張重申只要願意為桃園打拚他都非常歡迎，他也會持續傾聽鄉親聲音，把願景跟大家溝通，他也提到參選是他的榮幸，過程是歷練、還有機會跟鄉親結交朋友、更能展現自己對桃園的願景，笑說入籍後心裡更篤定踏實，自己是不擇不扣的桃園人，希望選民支持，他保證投給他會是這輩子最值得桃園市民驕傲的一票。

張善政22日接連到「桃園媽」桃園慈護宮和「桃園大廟」景福宮參香，桃園區的黨籍立委萬美玲和爭取連任的議員林政賢、黃婉如、陳美梅、詹江村和參選人凌濤、張碩芳紛紛出席相挺，張一一細數桃園區提名的參選人，說自己打從心裡感激，展現團結，也讚萬美玲是「團結典範」，希望陸陸續續國民黨所有人都可以站一起，打贏年底選戰，自己非常有信心。

面對林智堅將於今日獲民進黨中執委正式提名，張善政受訪重申，不管民進黨提名什麼人來選桃園，只要願意真心為桃園打拚都非常歡迎，他則會持續過去幾個禮拜做法，一步一腳印繼續扎根、傾聽鄉親聲音，把願景跟大家溝通，相信一步一腳印走到年底可以達到目標。

慈護宮主委吳正宗大讚國民黨能提名張善政當桃園市長參選人，是桃園鄉親的榮幸，因張的經歷豐富，能贏過他的人非常少，桃園正在大建設，更需要有願景和學經歷的張善政成指揮中心領導。

「應該反過來講，桃園鄉親能接受我、年底支持我到市府替大家服務，更是我的榮幸！」面對主委盛讚，張善政說，雖然當過行政院長，但選舉過程對他是另一個好的鍛鍊，第一能跟鄉親見面當朋友，這朋友一交不是只有選舉5個月、或是4年、8年，而是一輩子事情，對他是一種福分。

張善政也說，第二，選舉勢必面對很多困難，對他的人生是一種鍛鍊、考驗，他也珍惜機會，希望靠大家支持順利當選，第三，自己對桃園有很多想法，桃園是國門之都，是最重要的工業市鎮，很多年輕人在這邊打拚，有機會變六都之首，他提到桃園是很多鄉親一輩子的家，周一入籍龍潭後，桃園也是他的家，他說入籍後心裡面更篤定踏實，「我就是一個不足不扣桃園人！」，希望鄉親給他機會，保證年底選票不會浪費，「投給我會是這輩子最值得你驕傲的一票！」

萬美玲說，張善政是非常好的人選，有高度、深度、學經歷完整，條件非常優秀，他接受徵召以來走過大街小巷，希望有機會把他的專業貢獻給桃園，尤其將桃園多個延宕嚴重的重大建設趕緊接軌補起來，尤其是大家所期盼的鐵路地下化及綠線捷運等，希望能迎頭趕上雙北，張就是桃園需要的有能力、魄力和領導力的人選。

萬美玲直言，年底這一仗非常難打，國民黨畢竟是在野，民進黨有很多資源，大家一定要團結在一起，今天自己從立院回來、地方所有議員、加上慈護宮主委等地方團體，全力動起來相挺，相信只要團結年底這一戰一定會打贏，讓桃園更好。

張善政也到有近300年歷史的景福宮參香，主委簡征潭帶領他認識大廟，並介紹許多科技創舉，像是科技點燈，輸入手機自己的光明燈就會閃爍、方便查詢，還有中英日韓越語都通的自動解籤機等，都讓張讚嘆，張也敲響祈福鐘，在場議員高喊「年底選戰全壘打」，營造勝選氣勢，張也在簡的帶領下，品嘗地方小吃「鴨肉榮」。