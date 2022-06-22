是選錯系還是到後來發現沒興趣？許多大學生都有轉系的經歷，根據統計，110學年度台大的「農業經濟學系」申請轉出人數比例居冠。台大農經系大學長、農委會主委陳吉仲向學弟妹喊話說，農業沒有什麼不好，台大是個寶藏，等著你挖掘。

據了解，110學年度台大一年級的轉系人數統計，農經系一個班46人，但申請轉出就有23人，轉出比例居所有系之冠。

2022台北國際食品展覽會今(22)日於南港展覽館二館盛大開幕，農委會主委陳吉仲被問到農經系學生轉系問題時指出，自己的母系轉出最多，但是行行出狀元，農業沒有什麼不好，農經系就是針對市場分析和農業政策的提供，一定有其市場，可以放心投入。

陳吉仲指出，農業不只可以立足台灣，更能放眼世界，呼籲台大農經系的學弟妹，台大是個寶藏，等著我們怎麼挖掘，很樂意把國內外市場的資訊通路介紹給學弟妹，因為農業經濟系不只是單純的農業和經濟而已。