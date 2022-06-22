知名作家楊渡的女兒、《ELLE》總編輯楊茵絜6月21日凌晨因心臟衰竭辭世。楊渡22日在臉書發文「大慟！痛徹！」喪女之痛溢於言表，消息也令藝文界同哀。楊茵絜的弟弟楊書恆透過臉書告知，楊茵絜係因甲狀腺風暴引發心臟衰竭，病逝於台安醫院，將設靈堂於萬家會館二樓甯心廳。

楊渡臉書憶女兒：「小茵，謝謝妳，謝謝妳從小到大給我這麼多的快樂，這麼多歡聲笑語，這麼多愛與擁抱，妳帶給我成長的喜悅，勝過天地間一切。此後，也只能帶著妳交給我的功課，流浪死生，學習走下去。多麼希望，妳仍會在樓下按電鈴，說：『爸爸，是我啦，小茵！』然後兩個小孫子在一旁大叫：『阿公阿公，我們回來了！』小茵啊！」

近期也痛失愛子谷神的作家王溢嘉回應楊渡臉書，留言：「同是天涯斷腸人，深刻了解你的悲痛」。包括台大校長管中閔、出版人何飛鵬、趙政岷、郝明義、《文訊》總編輯封德屏、掃葉工房主持人傅月庵、聯合文學總編輯周昭翡、作家須文蔚、朱全斌、羅智成、陳冠中、藝術家謝春德、柳依蘭、導演虞戡平、紀錄片導演張釗維，媒體人陳文茜、范立達等各界人士都在臉書上表達了不捨與震驚。

友人憶楊茵絜結婚時，楊渡朗誦的詩把女兒的妝都哭花了；楊茵絜也曾撰文表示，20幾歲時愛鞋成痴曾被父親臭罵，她當時還回應：「爸，你不懂，這是收藏！」父女之間的互動回憶，尤令友人不捨，要他「就好好哭一場，永遠記得女兒陪伴的一切美好」。