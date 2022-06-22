疫情爆發改變世界局勢，不僅生產供應鏈失調，再加上區域衝突而導致糧食與能源價格上漲，全球正經歷近十幾年未見的通貨膨漲。唐獎近日頒布獎項給6名傑出學者，其奠基提升人類文明與福祉的無私情懷，並在所屬領域的傑出貢獻與卓越洞見，為動盪世局帶來契機與安定的力量。

本屆唐獎「永續發展獎」頒發給曾任3屆聯合國秘書長特別顧問、現任哥倫比亞大學永續發展中心主任的傑佛瑞•薩克斯。他不僅在債務危機、惡性通膨、減少貧窮等專業領域有開創性的研究成果，更結合全球經濟、公共健康、公平正義等不同面向，協助永續發展成為可被學術研究及評量實踐的整合性領域。

至於今年度唐獎「生技醫藥獎」，則授予給成功開發新型冠狀病毒mRNA疫苗的3位科學家，分別是：卡塔林·卡里科、德魯·魏斯曼和彼得·庫利斯，以表彰發現疫苗學觀念和方法，進而成功開發疫苗。

唐獎「漢學獎」則由潔西卡‧羅森獲得，主辦單位以表彰其精研中國藝術文物之成就。其專研中國青銅器、玉器，亦對墓葬文化有深刻的洞見，關注層面尤其著重中國與中亞鄰國的交流，引領世人看見藝術品所承載的歷史文化，豐富漢學內涵。

唐獎「法治獎」的獲獎人為雪柔．頌德絲，得獎原因在於表彰在比較憲法的開創性貢獻，特別在推動亞太地區立憲工程方面，不遺餘力。並且在數十年來，經由與國內外學者及政治工作者的積極交流、對話、合作，不斷拓展比較憲法的疆界，足跡遍布斐濟、東帝汶、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、菲律賓及不丹等亞洲太平洋國家地區。