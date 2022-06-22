澎湃新聞22日報導，積體電路產業是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。2021年，大陸晶片設計企業已逾2800家，但火熱的半導體行業卻遭遇人才缺口。

在積體電路人才狀況調查中發現，當前大陸晶片人才總量不足，高端晶片人才稀缺，半導體搶人氛圍充斥，企業招人困難。

報導稱，當下半導體行業人才流動往往是「一個蘿蔔N個坑」，只要人才願意動身，每個坑都可以出非常高的價格招人，薪資平均漲幅大約50％。行業薪酬不斷提升，晶片工程師身價上漲，應屆生年薪可達五六十萬元（人民幣，下同）。

但中國晶片專業人才缺口預計超20萬人，高薪挖人並非長久之計，甚至制約晶片市場平衡。彌補人才缺口非一朝一夕之事，晶片人才之渴如何解？多久才能緩解？多位業內人士表示，推進產教融合，產業底層人才可以快速培養。

在boss直聘上搜索晶片設計職位，大部分晶片設計工程師月薪在20000元以上。通用智慧計算公司壁仞科技招聘3-5年的晶片設計工程師，月薪30000元-60000元。vivo招聘10年以上工作經驗的晶片設計專家負責ISP、多媒體類晶片的SoC設計工作，月薪50000元-80000元。

應屆生招聘方面，從事通信晶片和電源、電池管理相關SOC晶片研發設計和推廣的晶片設計企業芯跳科技招聘本科應屆生，數位元IC設計工程師職位元月薪10000元-15000元。而低成本超低功耗物聯網晶片研發企業智匯芯聯針對碩士應屆生提供的射頻IC設計職位，月薪35000元-55000元，以此折算年薪大約42萬元-66萬元。

澎湃新聞報導，當前晶片人才競爭激烈，啟明創投合夥人葉冠泰表示，一個剛畢業的大學生年薪就可以到五六十萬，尤其是在幾個大廠爭奪的情況下，這種沒有任何經驗的剛畢業的大學生的薪資遠遠超過了正常的市場規律，制約了整個晶片市場的平衡。目前晶片的熱潮實在是太大了，這個問題可能在三五年都不會容易地被解決。

澎湃新聞報導，「應屆招聘相對來說工資水準比較透明，會看得到薪資是一個挺大的範圍，但的確是蠻高的了。」有晶片初創企業創始人表示，前兩年華為招聘天才少年，年薪可達200萬元，「這屬於特例。但也有一些比較強的新畢業碩士生可以拿到一年四五十萬薪資，當然也有一二十萬的。這裡面有很多細的分工，有些細的分工領域可能就更低一些。但可以看到在每個細分領域，過去這幾年都在漲，而且漲得都挺快的。」