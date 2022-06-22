聯發科(2454)將在明日除息73元，今(22)日為最後參與除息買進日，棄息賣壓沉重，股價開低走低，跌幅達5.6%，股價最低觸813元。

聯發科去年營運攻頂，全年營收達4934億元，每股盈餘年成長超過兩倍至70.56元，決議配發現金股利73元，其中包含盈餘分配的57元以及特別現金股利16元，不僅創下公司歷史最高股利紀錄，更為今年上市櫃公司之冠。

今日大盤開低走低，午盤後重挫350點，聯發科明日除息73元，今日為最後參與除息買進日，卻是棄息賣壓沉重，股價一路向下走低，失守5日線。另外也觀察到，聯發科持股百張以上的大戶為1249人，相較上周的1260位則減少，顯示有部分大戶對於聯發科採棄息態度。

以聯發科股價來看，除息參考價恐將失守800大關，至於何時可重回800元以上，仍需觀察明日填息行情，由於聯發科依舊看好第二季營收有機會續寫新高，除息後也有機會再吸引股東進場。