6月13～17日共有510家上市櫃及興櫃公司召開股東常會，為2022年股東會最密集的一周，又以17日包括多家大型金控等154家召開，為今年單日最高。集保結算所表示，上周共20家公司召開視訊輔助股東會，其中17日就有11家同時召開，創單日新高。

17日召開視訊輔助股東會的上市櫃公司包括富邦金、國泰金、第一金、玉山金、合庫金、彰銀、上海商銀、王道銀、三商美邦、友達、華星光等11家，均為重視公司治理的金融業及高科技公司，股東人數總和超過300萬人。

為提供多元管道給股東參與，上述公司選擇使用視訊輔助方式召開股東會，事前已做好萬全準備，除對工作人員進行教育訓練，並在集保結算所提供擬真會議室協助下，多次進行平台測試、預演及現場彩排作業，以提供股東完善的參與股東會體驗。

此外，包括富邦金、國泰金、友達等公司，此次股東常會均有董事選舉案，亦採用視訊輔助方式召開。由於各公司電子投票率均達一定比例，開會前幾乎可確定各項議案及選舉案結果，使用上更無後顧之憂，會議過程均非常順利。

集保結算所總經理朱漢強表示，今年是股東會視訊輔助會議正式推動的第一年，集保配合金管會政策建置股東會視訊會議平台，為了讓公司、股務代理機構及股東熟悉並多加使用新的參與股東會方式，對平台每個使用者都盡力提供最大協助。

因應今年股東會期間疫情持續嚴峻，金管會加強宣導公司及股東使用電子投票，避免群聚風險又可有效參與股東會，落實股東行動主義。朱漢強表示，會從今年的實作經驗中學習，作為未來制度改善及平台功能優化基礎，推動股務作業持續精進。