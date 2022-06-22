考量疫情因素，台北市立交響樂團首席指揮殷巴爾稍早提出解除續任合約，經北市交團長宋威德積極慰留未果，雙方取得共識，約定未來在疫情趨緩前提下，再以客席指揮身份與北市交合作。

北市交曾於今年4月舉辦首席指揮續任記者會，宣布殷巴爾任期自2022年8月至2025年7月，但殷巴爾依循防疫規範進行相關隔離期間，身心蒙受極大壓力，考量新冠疫情仍未停歇，以及面臨節目安排與演出的不確定性，因此他向北市交提出解除稍早簽定的續任合約。

殷巴爾也寫信給北市交全體成員，特別感謝演奏團員的熱情、忠誠與奉獻，也感謝行政團隊盡心盡力地協助，他與北市交共創許多精彩無比的音樂會。

回顧殷巴爾自2019年8月擔任北市交首席指揮以來，團員表現有目共睹，樂團在他帶領之下所演出的貝多芬、德弗乍克、馬勒等經典交響曲，深獲樂迷的喜愛，殷巴爾可說是北市交的金字招牌。而上任之初，原本還語帶保留地不確定是否會在台灣錄製專輯，也認可樂團三年來的優異表現與充分的默契，錄製了經典的貝多芬《田園》交響曲和第七號交響曲，也是雙方合作期間唯一的一張珍貴專輯。

北市交2022年下半年新樂季已因應調整規劃，邀請華裔指揮大師林望傑、歌劇指揮馬可．波米（Marco Boemi）、單簧管演奏家查爾斯．奈迪希（Charles Neidich）等來台呈獻經典作品，下半年樂季將於八月公告。