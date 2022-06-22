80多歲的鍾姓老翁騎電動車外出受困路上，所幸新平派出所員警獲報前往，並安全的將他護送返家。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位80多歲的鍾姓老翁日前上午一早用完餐就從家中騎電動車外出，卻在離家2公里外的環中東路三段電動車沒電受困路上，所幸新平派出所員警獲報前往，在員警耐心詢問下，老翁忽然脫口而出要去附近賢德醫院，員警原以為老翁身體不適，令人驚訝的是，老翁一到醫院前就知道返家的路線，由員警貼心護送返家，順利化解這場迷途驚魂記。

太平警分局新平派出所警員蘇峻、張聖雄日前上午11點多巡邏巡經環中東路三段沿線，經民眾示意稱有位老翁騎電動車停在馬路上，疑似迷路且車子好像也沒電了，員警立即上前關懷，老翁疑似有輕微的失智現象，且患有重聽症狀，無法說出個人相關資料。

員警費力的與老翁溝通，在一番溝通下仍無結果，員警欲將老翁先載返派出所安置，忽然老翁脫口而出說要去賢德醫院，當時員警以為老翁身體不適要去醫院就醫，心想到醫院或許可知老翁的相關資料，結果令人出乎意料的是，老翁一到醫院大門附近就說要回家，並以手勢指引員警開著車載他返家，家屬見到老翁時相當驚訝，得知過程後非常感謝警方熱心協助。

老翁之子表示，父親患有輕微失智現象，以為父親會在附近走走，不知道會迷途這麼遠，非常感謝警方的幫忙。太平分局表示，呼籲民眾家中如有身心不便或失智現象的家人，應多留意其動態，並在明顯處留下電話或聯絡方式，避免發生憾事。