知名性感網紅「Yumi.k」擁有甜美顏值與超兇猛的G級身材，過去因一支被朋友肘擊胸部的影片而爆紅，IG狂吸137萬人追蹤。而從不吝嗇展現兇猛好身材的她，近日卻感嘆自己「胸部變小」再度引起網友暴動。

Yumi.k日前於IG上PO文表示「如果變胖5公斤，胸部反而縮小，你會怎樣……此時此刻我就這樣認了」，照片中只見她穿著一件黃色深V上衣，將傲人的雙峰放在桌上，對著鏡頭露出甜美微笑，而性感的事業線及飽滿的半球曲線也因此一覽無遺，網友一看到照片後忍不住激動表示「太太太太太大」、「沒關係」、「一樣還是很可愛」、「哪有縮小？」、「司勾已」、「我喜歡的是妳的人，其他的是附加優點」、「還是一樣宏偉」、「肉肉沒長對位置」、「實在棒」、「太大了但我喜歡」，吸引超過萬人按讚。

事實上，Yumi.k十分會製造話題，日前她便曾曬出穿著深U背心前往診所施打第三劑疫苗的影片，生動的表情與火辣的身材，立刻引起網友注意。另外，Yumi.k前幾日也曾PO出一段專心製作甜點時的影片，只見當時的她穿著超低胸紫色上衣，胸口隱約露出內衣的蕾絲邊緣，彎著頭仔細的看著作品，而兇猛的好身材同樣呼之欲出，令大批網友看了猛噴鼻血，直呼：「我看了也想戳」。