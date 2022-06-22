對於高雄市警察局長黃明昭可能將接任警政署長，高雄市長陳其邁22日說，黃局長在治安、防疫上都很努力，他至今沒有接獲任何訊息。

陳其邁上午出席高雄左營社會住宅「福山安居」的開工典禮，對於黃明昭將接任警政署長，陳其邁說，黃局長與基層同仁都很努力，去年的重大犯罪，尤其是槍擊案，高雄是六都第二低。

對於黃明昭在工作表現，陳其邁給予高度肯定，陳其邁說，在治安維護上，黃局長克盡職守，基層同仁也很努力地拚治安，非常辛苦。其次，在防疫工作上，警察同仁與黃局長協助市府做疫調，在居家隔離也都很努力，親力親為，忙到半夜，令陳很感動。

至於前總統夫人吳淑珍女士轉普通病房，陳其邁表示，此牽涉病房的隱私，她目前已經離開專責病房，她還有一些慢性疾病需要治療，目前病情穩定。

至於孫文學校總校長張亞中拜會市議會，陳其邁說，目前最重要的是市政與防疫工作，等他們的人選出來，再做評論。