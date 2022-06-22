29歲林姓炫富女21日凌晨酒駕撞死方姓交管工人，檢察官以2014年曾因犯下公共危險案，痛批不知悔改為由聲押，法官稱林女曾因案被通緝，有逃亡的事實，以此裁准羈押，現已移送看守所。據了解，炫富女曾因繳不出罰金遭通緝，還缺錢賣帳戶，涉犯詐欺罪嫌，並非如網路照片上的光鮮亮麗。

林女曾在2014年4月，在新生南路因酒駕自撞發生事故，送醫治療在醫院抽血檢測，換算呼氣值0.97毫克，但她並未有所警惕，3個月後，又再次酒駕，在中山區南京東路酒駕遭逮，2次分別被判徒刑3月、5月，同年11月判決確定且得易科罰金，但她並未繳納，一直拖欠到隔年2月，遭法院通緝在案。

林女第1次酒駕行為在2015年2月被發布通緝，逃亡3個月後，第2次酒駕5月18日發布通緝，隔天就遭警方逮，迫使她要繳納罰金，不然就要入監服刑。法院因此認定，林女有逃亡的事實，而此次酒駕撞死工人，法院開庭時，林聲稱願意支付10萬元保釋金，法官認為，此次涉犯5年以上重罪，林女極有可能為了趨吉避凶，棄保逃亡，因而裁定羈押。

林女開著上百萬的進口雙門跑車，在臉書上稱「有錢就能任性」，其實她並非想像中富有，2019年、2020年間為了賺錢，賣帳戶給詐欺集團，被控詐欺罪，檢察官當時處分緩起訴，但在緩起訴期間又犯下酒駕撞死工人，未來還要面臨撤銷緩起訴後續的官司。

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