台積電與南韓大廠三星在晶圓代工領域激烈競爭，台積電預計在今年下半年量產3奈米晶片，韓媒指出，三星進度搶先其他競爭對手，預計在下周宣布量產3奈米晶片，將為晶片業帶來另一次重大轉折。

韓聯社引述消息人士說法指出，三星將在下周公布，率先量產環繞閘極技術(GAA)的3奈米製程。有別於台積電今年下半年進入3奈米市場，採用穩定的鰭式場效電晶體(FinFET)製程，三星選擇押注GAA，與台積電使用的FinFET相比，可使晶片面積減少45%，效能提升30%，以及功耗降低50%。

今年5月美國總統拜登出訪南韓，此行特別參觀三星平澤工廠，並與副會長李在鎔見面，三星也在過程中展示其3奈米GAA技術，一位不具名的三星內部人員則透露，向拜登展示3奈米技術，主要是強調其擁有超越台積電的代工能力。

專家則點出，三星3奈米GAA的問題還是良率，台積電預計在2026年發布首款GAA產品，因此未來3年是關鍵，若三星能維持穩定質量，想超越台積電不是沒有機會。

台積電殺破500元，今日盤中來到495元，台積電今年股價最高來到688元，以今日最低價495元計算已跌掉193元，累計跌幅28%，市值蒸發5兆元。