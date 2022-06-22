《蘋果新聞網》交易案一波多折，在台灣宣布找到買主後，不到一周隨即被位在香港的母公司打槍，否認交易。最新消息指出，《蘋果》經營團隊今與買方律師開會，證實買家為「新海環球有限公司」，是17live共同創辦人潘杰賢的獨資公司，登記地址在基隆，只是連當地人都不曉得有這間公司存在。

6月8日傍晚，《蘋果新聞網》突然宣布完成交接，多數員工均可移轉至新公司，新東家的主席、執行主席等也會一併公布；台北市勞動局證實，已接到《蘋果》大量解僱通知，員工約280人。

當天傳出接手《蘋果》的人是潘杰賢，但6月14日，正在辦理清盤的香港壹傳媒公司（台蘋母公司）發出公告，稱台蘋出售的消息並不正確，「兒子把自己賣了，被老爸否認」，整起交易案成了羅生門。

當時還傳出與潘杰賢合資的是香港商人黃浩，他指派旗下《都市日報》社長李永康來台處理交易案，李也曾於近日出現在《蘋果》大樓內拍照，被員工撞見。

買方律師22日和《蘋果》主管碰面，透露一家叫做「新海環球」的公司獨資吃蘋果，這間公司由潘杰賢個人持有。根據經濟部工商登記，該公司登記地址在基隆市祥豐街，資本額僅3萬元，今年5月30日曾辦理變更。Google街景看起來像一間雜貨店，當地人說，沒聽過這裡有公司。

《蘋果》內部透露，買方律師承諾薪資「盡量」維持不變，下個月將發出聘僱意願表，調查回聘意願，交易案預計9月完成。