新北2歲男童恩恩染疫身亡，消失的音檔被曝光，恩恩爸聽完打算提吿，但國民黨新北議員二度阻撓侯友宜恩恩案專案報告，民進黨發言人黃彩玲表示，身負監督侯市府、為民喉舌職責的國民黨議員，卻頻頻護航、包庇侯市長，國民黨議員愧對新北市民，應該對恩恩家屬公開致歉！

黃彩玲表示，侯市長花了整整一個月欺騙恩恩父親與全國民眾，只為掩蓋明顯的行政疏失，侯市府以各種理由推託，頻以「受限法規限制」不給恩恩爸關鍵音檔，甚至衛生局在第一時間，還對恩恩爸謊稱沒有錄音設備，結果在11個音檔曝光後，謊言被直接戳破，請問國民黨議員，難道不用對一騙再騙的侯市府衛生局有任何究責嗎？

她說，為掩蓋真相，侯市府要求消防局基層人員冒著犯法的風險，上演假戲給恩恩爸看，國民黨議員自我閹割議員職權，該監督為監督，任由侯市府欺騙恩恩爸，對於侯市府這樣欺騙的行爲，「不讓侯市長做恩恩案專案報告」就是國民黨的為民喉舌？第三，答應要全力協助的侯市長，卻把音檔交給檢調，企圖用司法來掩蓋真相，而支持真相調查的國民黨議員們，還要隨侯市府一起掩蓋真相，繼續無視恩恩爸的需求嗎？

黃彩玲指出，11個音檔證實侯市長與侯市府因行政疏失而導致恩恩延誤送醫，侯市長不解決問題，卻頻以「中央曾說無延誤送醫」當擋箭牌，指揮中心已說明「當初」陳時中部長是從時序資訊來看，但也提到可能有需要檢討改進的地方，請侯市長不要曲解中央規定誤導視聽，國民黨更不要試圖想甩鍋其他縣市圍魏救趙。

黃彩玲強調，人命關天，恩恩的家屬只想要真相，只有真相能讓生者得到撫慰，也確保下個悲劇不再發生。11個音檔已經證實侯市長、侯市府的行政疏失，但侯市府、國民黨議員卻一再迴避，甚至企圖引導為政治鬥爭，令人遺憾！