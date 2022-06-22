台中霧峰警分局內新派出所副所長孫偉鈞及警員黃炳蒼於日前晚上9時許接獲民眾報案，稱在大里區中興路二段家樂福內有一位男子趴在民眾休息區，需要警方協助，員警獲報後立即到場，發現年約46歲黃姓男子飢腸轆轆、全身無力趴坐在休息區，熱心員警立刻自掏腰包購買麵包，讓他填飽肚子。

黃姓男子臉上露出笑容，表示自己已經一整天沒有進食，體力早已透支，由於景氣不佳沒有工作，身邊又有沒有親人，在沒有住居所的情況下，才進來家樂福裡面休息，因為一整天都沒有吃東西，血糖太低身體有些不適，才趴在桌上休息，員警於心不忍，直接在家樂福賣場購買麵包給黃民充飢回復體力，由於他堅持不願就醫，吃完麵包後便自行離開，也對警方的熱心協助頻頻點頭致謝。

霧峰分局長李建興表示，員警積極為民服務之精神，深獲民眾高度的肯定及讚許，具體表現了警察「人民保母」之溫馨助人正面形象。民眾對於警察除維護治安及交通工作外，還能發揮服務熱忱，發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，對此皆表達感謝之意並讚揚真正是為人民的保母。