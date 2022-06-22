台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日突拋興建「金廈大橋」主張，連結廈門機場與金門，引發政壇熱議。國民黨台北市議員、文傳會副主委戴錫欽表示，柯明知現在提這個會有爭議卻仍說出口，目的就是砲打國民黨黨朱立倫「九二共識是沒有共識的共識」的說法；可見柯已放眼2024總統大選，反觀朱光縣市首長提名就搞得「一團亂」了，國民黨確實面臨極大挑戰。

戴錫欽今日（22）接受香港媒體《中評社》訪問指出，從堅持舉辦台北上海雙城論壇，到這次興建金廈大橋，柯文哲一定知道，這些議題會引爆台灣內部爭議，柯明明可以不去碰，但選在此時做這麼明確的主張，目標就是想要在2022選舉上跟藍營做出區隔，將支持兩岸積極交流的選民，轉化為民眾黨的選票。

戴錫欽分析，柯文哲金廈大橋的主張，確實是國民黨的危機，但原因並不在柯本身或民眾黨興起，而是國民黨兩岸議題上的論述並不確定、缺乏共識主張凝聚民意；尤其這次朱立倫訪美所提的「親美反共」、「九二共識是沒有共識的共識」，就與過去國民黨的主張有落差。

對此，戴錫欽強調，柯文哲已將兩岸列入選舉架構戰略思考論述中，國民黨必須更審慎積極因應。距離年底選舉只剩5個多月，國民黨要重塑兩岸共識是黨主席的責任，但現實上也很困難，畢竟現在光各縣市首長參選人提名就搞得一團亂了，當務之急只能把兩岸論述盡量講得更完整，讓藍軍有所本，不要「一人一把號，各吹各的調」。