台中市65歲以上長輩今天開打新冠肺炎疫苗第4劑，梧棲區中正社區活動中心的快打站，因前往施打人潮踴躍，老人家頂著豔陽烈日排隊怨聲載道。梧棲區長溫國宏說，這次共發出4000多張通知單，按里通知到場施打，因長輩提前到場方造成排隊人潮，公所請大家在樹下蔭涼處等候，叫到號碼再前往施打。

梧棲區中正社區活動中心快打站，今天上午8時30開打，許多長輩提早到場，區公所於8點10分即開放民眾入場，場外仍有大批家屬帶著長輩在戶外頂著大太陽不得其門而入，加上現場沒有排隊動線，造成民眾抱怨連連。區公所連忙趕緊發起號碼牌，請民眾找蔭涼處等候，等叫到號碼再進入施打。

市議員周永鴻說，台中市政府於今、明兩天安排為65歲以上長者施打COVID-19疫苗第4劑，但部分快打站遮陽設備不足，不少長輩在大太陽下排隊幾乎中暑。他要求潭子、大雅、神岡三區的區公所加強快打站遮陽設施，也提醒長輩注意防曬、多補充水分。

民政局長吳世瑋說，各站第一時間緊急處理後，現場秩序人流也獲得改善，呼籲長輩無需急於上午排隊等候接種，快打站今日會視現場狀況滾動延長服務時間，為到站的長輩完成接種服務。此次完成接種可獲得2劑快篩試劑和500元禮券，也讓第四劑新冠疫苗涵蓋率大為提升，發放作業相對造成排隊人潮。

吳世瑋強調，目前各快打站機動調整於留觀區進行發放，紓解候發人流，另長輩今日現場因故無法領取500元禮券者，將由公所登記造冊，各區公所擇日由專人補送到府，請長輩無需擔心。

快打站施打大排長龍